Тигр напал на мужчину и съел его конечности

3 сентября 2019     11
Тигр напал на мужчину и съел его конечности

В индийском штате Карнатака тигр убил крестьянина. Об этом сообщает газета Deccan Herald.

55-летний Шивамадайа (Shivamadaiah) возвращался из соседней деревни с волами, которых одалживал живущий там родственник. По дороге на него напал тигр из расположенного рядом заповедника Бандипур. Хищник утащил мужчину в лес, а напуганные волы разбежались.

Когда Шивамадайа не вернулся в срок, близкие отправились его искать. Им удалось найти обувь и дхоти (полоса ткани, которую обертывают вокруг бедер и ног — прим. «Ленты.ру»), от которых тянулся кровавый след, ведущий к останкам. Как выяснилось, тигр растерзал крестьянина и съел его конечности.

Жители деревни опасаются возвращения хищника и требуют, чтобы лесной департамент поставил ловушки на тигров.

Бандипур — один из самых известных национальных парков Индии. Там обитают индийские слоны, а также тигры, леопарды, медведи-губачи, красные волки, гиены, кабаны, четырехрогие антилопы и другие животные.

В 2017 году сообщалось, что в Индии поймали тигра из тигриного заповедника в округе Пилибхит, который убил шесть человек. Местные жители вышли на поиски животного с топорами и палками. Для этого они оцепили соседние поля и разровняли тракторами посевы сахарного тростника.

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Источник: Лента.Ру

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