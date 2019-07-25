Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Артист опубликовал коллаж с фотографиями политиков в своем Instagram.
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
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Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Артист …
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