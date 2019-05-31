Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с «чистого листа»

Лидер партии «Батькивщина» и экс-кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко предложила начать с «чистого листа» переговоры с Россией, но «без категоричной сдачи позиций».

По мнению Тимошенко, Киеву нужно отказаться от минского формата урегулирования в Донбассе и вернуться к варианту, учитывающему Будапештский меморандум.

«Мы считаем, что нужно обязательно поменять концепцию переговоров, правильная стратегия – начать с чистого листа. Если не принимается возвращение к Будапештскому меморандуму, надо найти другие пути, которые вернут в Украину мир, восстановят целостность нашей территории, но не путем капитуляции», – сказала политик во время трансляции в Facebook.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией и по факту гарантирует Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, доставшегося ему после распада СССР.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота и объявивших о создании Донецкой и Луганской народных республик.

При этом украинские власти обвиняют в сложившейся ситуации Россию. В Москве неоднократно указывали на абсурдность таких заявлений, подчеркивая, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и призывая Киев к диалогу с Донбассом, а также выполнению Минских соглашений, достигнутых при посредничестве РФ, Германии и Франции.

Источник: Газета Известия