Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики

12 июня 2019     29
Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.

По словам Тимошенко, бюджет страны перестал получать плановые доходы от налогов и пополняется в основном печатными эмиссионными деньгами. «Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает», — заявила она.

Помимо этого политик напомнила о задолженности перед Мировым валютным фондом (МВФ), часть которой Украина должна погасить в сентябре. Она отметила, что сумма долга составляет два миллиарда долларов (более 50 миллиардов гривен).

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by утверждена в декабре прошлого года и рассчитана на 14 месяцев. Ее объем составляет около 3,9 миллиарда долларов. Из этих средств порядка 1,4 миллиарда долларов предоставлены сразу, остальные будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»
Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» ищет замену итальянцу Массимилиано Аллегри: одним из вариантов был Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити». Об этом сообщает Eurosport.fr. …


Токаев пообещал сохранить конструктивный внешнеполитический курс Казахстана
Токаев пообещал сохранить конструктивный внешнеполитический курс Казахстана

Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал сохранить конструктивный и сбалансированный внешнеполитический курс республики. Об этом он заявил в ходе церемонии …


Президент Армении поздравил Путина с Днём России
Президент Армении поздравил Путина с Днём России

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России. РИА Новости «Уверен, что дружба …


Губернатор Севастополя поздравил горожан и гостей города с Днем России
Губернатор Севастополя поздравил горожан и гостей города с Днем России

Дмитрий Овсянников записал видеообращение к севастопольцам. Источник: Вести Севастополя


Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики
Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты