Тихонов указал на виновных в обысках в номере Логинова на чемпионате мира

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов указал на виновных в инциденте с полицейскими обысками в гостиничном номере россиянина Александра Логинова на чемпионате мира-2020. Его слова приводит «Советский спорт».

«В Антхольце его сдал кто-то из наших. Это точно!» — заявил Тихонов. Он добавил, что не давать аккредитацию личному тренеру Логинова Александру Касперовичу — это прямое указание руководства Союза биатлонистов России (СБР). Тихонов подчеркнул, что с уважением относится к спортсмену и считает отсутствие аккредитации его тренера полным идиотизмом.

Также бывший биатлонист заметил, что в годы, пока он возглавлял СБР, подобного не случалось. «У меня все были с аккредитациями. И ведь никогда не было скандалов», — заключил он.

7 марта стало известно, что Международный союз биатлонистов отказался извиняться за обыски в номере Логинова, которые были вызваны тем, что тренер спортсмена Касперович воспользовался аккредитацией, выданной члену сборной Украины.

11 марта главный тренер сборной России Анатолий Хованцев объяснил отказ Логинова участвовать в заключительном этапе Кубка мира личными проблемами.

На чемпионате мира-2020 Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. В общем зачете Кубка мира он идет восьмым.

Источник: Лента.Ру