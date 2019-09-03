Тодоровский рассказал о надвигающейся моде на 90-е

3 сентября 2019     4
Тодоровский рассказал о надвигающейся моде на 90-е

Главной темой для российской культуры на ближайшие 20 лет станут 1990-е годы. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал режиссер Валерий Тодоровский накануне выхода своего нового сериала «Одесса».

«Не так много эпох, тем более на нашей памяти, в нашей жизни, когда огромная страна менялась кардинально», — отметил он.

По мнению Тодоровского, режиссеры и писатели только-только прикоснулись к этой теме, и нас ждут новые книги и фильмы об этом времени.

Режиссер также признался, что у него зреют идеи трех крупных проектов, посвященных девяностым — двух сериалов и полнометражного фильма.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Я не смог сделать «Одессу» мрачной»

Источник: Газета Известия

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