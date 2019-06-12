Токаев пообещал сохранить конструктивный внешнеполитический курс Казахстана

Новоизбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал сохранить конструктивный и сбалансированный внешнеполитический курс республики. Об этом он заявил в ходе церемонии инаугурации в среду, 12 июня.

По его словам, поддержание такого вектора пойдет на пользу государству, принося «конкретные выгоды» не только стране, но и ее жителям, а также бизнесу, отмечает ТАСС.

«Казахстан завоевал большой авторитет в мире, утвердил себя как миролюбивая, открытая страна, надежный и ответственный партнер в международных делах», — заявил Токаев.

Он подчеркнул, что власти будут твердо продвигать и отстаивать национальные интересы государства на мировой арене.

В начале апреля Токаев назвал Россию надежным партнером Казахстана и добрым соседом, с которым у республики сложились интенсивный политический диалог и глубокие экономические отношения. Он также пообещал беречь дружеские отношения с Москвой.

12 июня во Дворце независимости в Нур-Султане состоялась церемония официального вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Возглавлявший республику почти в течение 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства 20 марта. Его пост занял Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны.

Решение о проведении внеочередных выборов новый глава государства принял в начале апреля. Выборы прошли в Казахстане 9 июня. Всего за пост президента республики боролись семь кандидатов. Токаев набрал 70,96% голосов.

Источник: Газета Известия