Томские ученые разработали выносливый материал для имплантатов

Ученые Сибирского физико-технического института создали пористый сплав, который позволяет изготавливать очень выносливые имплантаты. Разработка прошла доклинические испытания.

Сплав никелида титана может использоваться при замещении дефектов костей. При испытаниях на выносливость 70% образцов выдержали 1 млн циклов деформации без разрушения. Ученые уточнили, что это лучший результат для пористых коррозионно-стойких материалов, пишет РИА «Томск».

Высокую приживаемость никелида титана показали эксперименты с участием лабораторных животных. Работы ведутся при поддержке гранта Российского научного фонда по президентской программе исследовательских проектов.

На следующем этапе ученые проведут сертификационные испытания. Они необходимы для внедрения материалов в хирургическую практику.

Источник: Газета Известия