Том Круз прекратил общаться с дочерью из-за сайентологии

31 июля 2019     10
Том Круз прекратил общаться с дочерью из-за сайентологии

Голливудский актер Том Круз прервал общение со своей дочерью Сури из-за того, что является сайентологом. Об этом сообщает US Weekly.

Как рассказала изданию бывшая последовательница саентологической церкви Саманта Доминго, артисту запрещено поддерживать контакт с девочкой, так как она не является представительницей упомянутого религиозного движения. Собеседница добавила, что сайентологи верят в реинкарнацию, поэтому они могут воспринимать Сури не как родственницу Круза, а как некий дух в теле ребенка.

Представитель саентологической церкви назвал слова Доминго вымыслом. Он заявил, что подобные суждения искажают представление об участниках религиозного движения.

Отмечается, что последний раз Тома Круза и Сури видели вместе в 2013 году. При этом артист поддерживает общение с приемным детьми от брака с актрисой Николь Кидман — 26-летней Изабеллой и 24-летним Коннором. Оба они являются сайентологами.

13-летняя Сури — дочь Тома Круза и Кети Холмс. Пара развелась в 2012 году после пяти лет брака.

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Источник: Лента.Ру

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