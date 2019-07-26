Топилин посоветовал россиянам не медлить с рождением детей

26 июля 2019     20
Топилин посоветовал россиянам не медлить с рождением детей

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин не исключил, что программа предоставления маткапитала может быть продлена до 2025 года, однако посоветовал россиянам не затягивать с рождением детей. По его словам, в правительстве данный вопрос пока не поднимался.

«Я бы пожелал, так как у нее (программы. — Ред.) срок ограничен, тем, кто хочет завести ребенка, сделать это как можно быстрее», — цитирует министра ТАСС.

Топилин добавил, что в стране снижается рождаемость и для чиновников важно, чтобы люди реагировали на принятые меры как можно быстрее, отмечает «Газета.ру».

24 июля первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко заявил, что ведомство призывают сделать программу материнского капитала бессрочной. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что сенаторы поддержат такое предложение.

Программа выплат за второго и последующего ребенка действует в России с 2007 года и рассчитана до 2021 года. Сейчас размер маткапитала составляет 452 тыс. рублей.

Источник: Газета Известия

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