Торговавшего должностями лжесотрудника ФСБ задержали в Крыму

Мужчина, выдававший себя за начальника отдела по информационным вопросам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, задержан в Крыму. Об этом в субботу, 29 февраля, со ссылкой на крымское управление спецслужбы сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Подозреваемый за 60 тысяч долларов предложил устроить жителя Томска в региональное управление Следственного комитета России (СКР). При передаче первого транша в 20 тысяч долларов подозреваемого задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

4 декабря 2018 года сообщалось, что в Крыму сотрудники спецслужб задержали мужчину с муляжами пистолетов, выдававшего себя за их коллегу.

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Источник: Лента.Ру