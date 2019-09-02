Торговый центр могут построить на месте Дворца культуры в Омске

Власти Омска готовы отдать здание разрушающегося Дворца культуры имени Козицкого под строительство торгового центра. Об этом заявил «Коммерческим вестям» директор департамента имущественных отношений администрации города Дмитрий Махиня.

Площадь ДК превышает 5 тыс. кв. м. В бюджете есть средства на его охрану, а на восстановление объекта денег нет. Разработан проект муниципально-частного партнерства, согласно которому инвесторам предлагается вложить в дворец культуры не менее 200 млн рублей, передает ИА «Город55». Однако предприниматели не высказали интерес к сохранению ДК имени Козицкого. Власти готовы пойти навстречу бизнесу и рассмотреть любые варианты использования старого здания, в том числе торговый комплекс.

Ранее сообщалось, что в Омске за 3,7 млн рублей благоустроят Музейную улицу. Торги на проведение работ объявило городское управление дорожного хозяйства. Подрядчик обязан до 1 ноября 2019 года высадить на улице деревья, установить малые архитектурные формы и фонари. Площадь участка, выделенного для благоустройства, — около 0,4 га.

Источник: Газета Известия