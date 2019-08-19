Торгпред РФ рассказал о готовности к торговому соглашению с Британией

19 августа 2019     35
Торгпред РФ рассказал о готовности к торговому соглашению с Британией

Россия следит за развитием событий вокруг выхода Великобритании из Евросоюза. Москва заинтересована в заключении торгового соглашения с Лондоном и готова начать переговоры в любой момент, заявил «Известиям» торгпред РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.

«Заключение нового торгового соглашения было бы полезно обеим сторонам. В то же время с уверенностью можно сказать, что вне зависимости от того, в каком формате произойдет Brexit, Россия и Британия продолжат торговать как минимум на условиях ВТО», — сказал Абрамов.

Он подчеркнул, что при Brexit без сделки ситуация для российского экспорта сложится скорее позитивно, хотя это несет определенные риски.

Как рассказал глава отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан, наряду с выходом из ряда механизмов ЕС Brexit означает и разрыв с общей санкционной политикой.

Однако, по мнению эксперта, это вовсе не говорит о том, что Лондон после «развода» с европейским сообществом откажется от ограничений в адрес Москвы. Вполне вероятно, что давление может усилиться, если Британия станет активнее сотрудничать с США.

Подробнее — в материале «Известий»:

Торг уместен: РФ готова к новому экономическому соглашению с Британией

Источник: Газета Известия

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