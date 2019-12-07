«Тоттенхэм» забил пять безответных мячей середняку АПЛ

7 декабря 2019     23
«Тоттенхэм» забил пять безответных мячей середняку АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Бернли» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 декабря, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. На четвертой минуте лондонцев вперед вывел Гарри Кейн. Через пять минут Лукас Моура удвоил преимущество шпор. Третий мяч на 32-й минуте забил Сон Хын Мин. На 54-й минуте Кейн оформил дубль. Через 20 минут Муса Сиссоко установил окончательный счет.

После 16-ти туров в активе «Тоттенхэма» 23 очка, команда занимает пятое место в турнирной таблице. «Бернли» с 18-ю очками находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 15 декабря на выезде встретится с «Вулверхэмптоном». «Бернли» днем раньше на своем поле примет «Ньюкасл».

Источник: Лента.Ру

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