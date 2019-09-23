«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области

23 сентября 2019     26
«Точки роста» открываются в сельских школах Томской области

В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они будут оснащены шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами и квадрокоптерами. В них смогут проходить обучение более 12 тыс. детей.

Всего же к 2021 году в регионе планируется создать 60 таких центров. Образовательный процесс организуют, в том числе, дистанционно с привлечением преподавателей вузов и техникумов. В «Точках роста» смогут проходить переобучение и преподаватели школ.

«Точки роста» создаются в рамках реализации нацпроекта «Образование». Основная задача появления подобных центров – уменьшение разрыва между городскими и сельскими школами, пишет РИА «Томск». В 2019 году на эти цели потратят более 45 млн рублей из бюджетов различных уровней.

Главные цели нацпроекта «Образование» – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по качеству образования.

Ранее сообщалось, что в России подготовили список предметов, которые помогут школьникам развивать «компетенции будущего».

Источник: Газета Известия

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