Трампа обвинили в захвате сирийской нефти

4 ноября 2019     23
Трампа обвинили в захвате сирийской нефти

Член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард обвинила американского президента Дональда Трампа в желании захватить нефтяные месторождения Сирии. Об этом сообщает телеканал Fox News в понедельник, 4 ноября.

По словам претендентки на выдвижение в президенты США от Демократической партии, Трамп оставил военный контингент в Сирии не для борьбы с террористическими формированиями, а «для охраны не принадлежащих США месторождений нефти».

Габбард отметила, что сирийское население может лишиться основного источника необходимых для выживания ресурсов и энергии. Политик напомнила, что американские военнослужащие в первую очередь должны обеспечивать национальную безопасность.

Конгрессмен посетовала на то, что подобная политика «позорит» американских солдат.

2 ноября Трамп заявил, что США не собираются патрулировать границы Сирии, однако сохранят контроль над нефтью. Как утончил американский генерал Марк Милли, военные будут патрулировать нефтяные поля компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор.

26 октября в российском военном ведомстве обвинили США в контрабанде сирийской нефти. Бензовозы охраняются американскими военными и сотрудниками ЧВК США.

Источник: Лента.Ру

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