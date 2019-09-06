Трампа призвали ввести новые санкции против России из-за протестов в Москве

6 сентября 2019     13
Трампа призвали ввести новые санкции против России из-за протестов в Москве

Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энгель и конгрессмен Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России в связи с протестами в Москве. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Энгеля.

По мнению американских конгрессменов, в России нарушаются права человека в ходе протестов в Москве. Политики намерены привлечь виновных, на их взгляд, лиц к ответственности. Они выразили готовность сотрудничать с администрацией Трампа. Энгель и Маккол отметили, что оппозиционные партии также должны иметь возможность выдвигать кандидатов и участвовать в муниципальных выборах в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что МВД и Генпрокуратура не выявили воспрепятствования журналистской деятельности со стороны сотрудников правопорядка на несогласованных акциях протеста.

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за избирательной кампании перед выборами в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября. Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, заявив, что они не смогли собрать необходимое количество подписей для выдвижения либо собрали их с нарушениями. В частности, некоторые кандидаты представили в избирком недействительные подписи — например, поддельные и от уже умерших людей. О том, что некоторые кандидаты оказались неспособны собрать необходимое количество верифицированных подписей, косвенно свидетельствует численность августовских акций оппозиции на проспекте Сахарова, которая, по другим подсчетам, была почти вдвое ниже, чем по «Белому счетчику».

Источник: Лента.Ру

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