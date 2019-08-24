Трампа уличили в помощи России со строительством «Северного потока-2»

24 августа 2019     27
Трампа уличили в помощи России со строительством «Северного потока-2»

Отменив визит в Данию, президент США Дональд Трамп способствует строительству «Северного потока-2». К такому выводу пришел Welt.

Издание утверждает, что именно датчане в настоящее время блокируют строительство «Северного потока-2» в интересах США. Своим же отказом от визита Трамп «оскорбил самого важного союзника в борьбе» против российского газопровода, и Дания может ответить на подобный политический инфантилизм прекращением проволочек и выдачей разрешения Москве на строительство объекта в своих территориальных водах.

Трамп отменил запланированный на начало сентября визит в Данию после того, как премьер-министр королевства Метте Фредериксен прямо заявила о нежелании продавать Гренландию. Позднее американский лидер пожаловался, что слова Фредериксен о «несерьезных и абсурдных планах» США на остров звучали неприятно и были неуместными. «Она разговаривает не со мной, а с Соединенными Штатами Америки: с США нельзя так разговаривать», — подчеркнул он.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию в обход третьих стран. Начать поставки газа по нему предполагается до конца года, хотя позиция Дании, которая не дает разрешение на работы в своих водах, может затормозить процесс. Тем не менее в конце июля Райнер Зеле, глава австрийской компании OMV (один из инвесторов газопровода), заявил, что Дания не станет причиной задержек в строительстве. Все остальные страны, через воды которых проходит газопровод, выдали разрешения. Против него выступают страны Балтии, Польша, Украина и США. Последние видят в «Северном потоке — 2» угрозу Европе и намерены ввести санкции против проекта.

Источник: Лента.Ру

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