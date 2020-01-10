Трамплин в Нижнем Новгороде откроют в ближайшие месяцы

10 января 2020     15
Трамплин в Нижнем Новгороде откроют в ближайшие месяцы

В Нижнем Новгороде подходит к завершению строительство трамплина К-60. Его должны ввести в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

Как рассказали ИА «НьюсНН» в региональном минстрое, в декабре 2019 года были завершены строительно-монтажные работы. На объект привезли керамическую лыжню разгона трамплина.

Часть оборудования монтажа сейчас проходит сертификацию на таможне в Кстове. Ее должны доставить в январе.

Контракт на возведение трамплина компании «Нижегородстройзаказчик» и «Нижегородстройпроект» заключили в ноябре 2018 года. Проект оценивается в 193,1 млн рублей. Только на искусственное покрытие планировалось потратить 11,6 млн рублей.

На начало декабря трамплин был готов на 90%.

Источник: Газета Известия

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