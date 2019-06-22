Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июня, анонсировал новые санкции против Ирана.

«Мы вводим дополнительные крупные санкции против Ирана в понедельник», — написал он на своей странице в Twitter. Трамп также выразил надежду, что в скором времени Тегеран освободится от ограничений и станет процветающей нацией.

Ранее в субботу Трамп заявил, что Вашингтон изучает возможности для ужесточения санкционного режима против Ирана, чтобы не дать заполучить ему ядерное оружие. По словам американского лидера, в настоящее время рассматриваются все варианты противодействия Ирану, в том числе военный.

8 мая Тегеран объявил, что прекращает выполнять пункты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, касающиеся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Этот шаг в Иране назвали ответом на нарушение Соединенными Штатами ядерной сделки и введение Вашингтоном санкций. Там убеждены, что остальные участники СВПД не в состоянии разрешить сложившуюся ситуацию.

В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из сделки. В ноябре того же года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики. Европейская тройка посредников ООН — Великобритания, Германия и Франция — выступила за сохранение ядерной сделки и призвала Тегеран продолжать ее выполнять.

Источник: Газета Известия