Президент США Дональд Трамп официально объявит об участии в борьбе за второй срок 18 июня в Орландо, штат Флорида. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.
Трамп анонсировал поход на второй срок
1 июня 2019 25
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