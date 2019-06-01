Трамп анонсировал поход на второй срок

1 июня 2019     25
Трамп анонсировал поход на второй срок

Президент США Дональд Трамп официально объявит об участии в борьбе за второй срок 18 июня в Орландо, штат Флорида. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

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