Трамп возмутился из-за второго места в опросе о будущем президенте США

26 июля 2019     15
Трамп возмутился из-за второго места в опросе о будущем президенте США

Президент США Дональд Трамп занял второе место в опросе телеканала Fox News о следующем главе государства. Об этом сообщает Mediaite.

По данным издания, большинство американцев предпочтут видеть на этом посту в 2020 году демократа Джозефа Байдена. Отмечалось, что его рейтинг поднялся на 10 пунктов.

Трамп возмутился результатами опроса, показанными в утреннем шоу Fox & Friends. Он написал в Twitter, что никогда не проиграет этому политику.

Байден — 76-летний американский политик, трижды в своей карьере участвовал или заявлял о желании принять участие в президентских выборах (в 1988, 2004 и 2008 годах). В 1973 году стал сенатором от штата Дэлавер в возрасте 30 лет — минимально возможном для избрания на этот пост. Годом позже редакция журнала Time включила его в число «200 лиц будущего, которые будут делать историю». В 2016-м году он заявил о готовности баллотировать на пост президента по окончании полномочий Трампа.

Байден выступал за бомбардировки бывшей Югославии, поддержал военное вторжение США в Ирак, по окончании грузино-югоосетинского конфликта обещал Грузии финансовую помощь в размере 1 миллиарда долларов. Он также активно поддерживал санкции против России, введенные из-за украинского кризиса.

Источник: Лента.Ру

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