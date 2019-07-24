Трамп возмутился обдиранием в торговле с Евросоюзом

23 июля 2019     23
Трамп возмутился обдиранием в торговле с Евросоюзом

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Евросоюза (ЕС) обдирают Америку. Об этом он заявил на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA, передает РИА Новости.

«Они, ЕС, убивают нас, они были созданы, чтобы экономически сокрушить нас и при этом мы защищаем их, они обдирают нас в торговле и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова», — приводит его слова агентство.

Американский лидер добавил, что европейские страны обижают США в торговле больше, чем Китай, назвав их «худшими обидчиками». Он выразил уверенность, что вскоре США «снова уважают как страну».

Отношения США и их союзников в Европе стали более напряженными с приходом к власти Трампа в 2017 году. В начале июля 2018 года президент США припугнул Великобританию, заявив, что если Лондон не увеличит военные расходы, то главным партнером Вашингтона в Североатлантическом альянсе может стать Франция.

Источник: Лента.Ру

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