Трамп восхитился результатами Байдена в «супервторник»

5 марта 2020     10
Трамп восхитился результатами Байдена в «супервторник»

Президент США Дональд Трамп восхитился результатами бывшего вице-президента Джо Байдена на праймериз в «супервторник». Об этом он заявил в рамках встречи с журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС.

Трамп назвал «супервторник» — самый масштабный день голосования на этапе отбора кандидатов в президенты США — отличным, в том числе для возможного кандидата от Демократической партии Джо Байдена. «Невероятное возвращение», — сказал глава государства.

Комментируя результаты двух других претендентов на выдвижение на должность президента США от Демократической партии, Трамп заявил, что сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен стоит снять свою кандидатуру, поскольку у нее не осталось шансов.

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11:45 — 4 марта

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Как считает глава государства, Уоррен отняла у сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса часть голосов, которые помогли бы ему обогнать Байдена в ряде штатов. «Если бы Уоррен поддержала Берни, ситуация бы сейчас была иной», — полагает Трамп.

По итогам «супервторника» — дня, когда выбирается больше делегатов-выборщиков, чем в любой другой — Байден получил поддержку 452 делегатов, Сандерс — 382, пишет Associated Press; остальные демократы, в том числе заявивший о приостановлении кампании миллиардер Майкл Блумберг, набрали намного меньше. Считается, что победитель «супервторника», как правило, становится официальным кандидатом в президенты.

Источник: Лента.Ру

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