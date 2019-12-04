Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

4 декабря 2019     19
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.

Это уже третья встреча Трампа и его супруги с королевой Великобритании. Также президент США и первая леди кратко встретились с принцем Уэльским и герцогиней Корнуолл в их официальной резиденции в Кларенс-хаус.

На приеме также присутствовали лидеры государств — членов НАТО, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает ABC news.

Королева Елизавета II появилась на публике в зелёном платье, изумрудной шали, жемчужных серьгах и ожерелье. Как пишет Daily Mail, она была в прекрасном расположении духа, несмотря на спекуляции интернет-пользователей на тему её смерти.

Как и во время его предыдущих визитов, в Великобританию вспыхнули протесты против Трампа. Протестующие прошли от Трафальгарской площади Лондона к дворцу, где состоялся прием. Среди протестующих были врачи, медсестры и сотрудники Национальной службы здравоохранения страны. По данным журналистов, они обеспокоены потенциальными рисками для британской системы здравоохранения, возникшими в результате торговой сделки между США и Великобританией.

В июне Трамп встречался с королевой Елизаветой в Лондоне. Тогда это был трехдневный визит президента США в Великобританию. В ходе этой поездки глава США принял участие в мероприятиях по поводу 75-й годовщины высадки в Нормандии.

Свой первый визит в качестве президента США Трамп совершил в июле 2018 года.

Источник: Газета Известия

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