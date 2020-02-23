Трамп выложил болливудское видео с собой в главной роли

23 февраля 2020     6
Трамп выложил болливудское видео с собой в главной роли

Дональд Трамп ретвитнул видео, на котором его лицо подставили в фильм Болливуда «Бахубали: Рождение легенды».

На кадрах Трамп продирается сквозь полчища врагов, заканчивается ролик фразой «США и Индия едины».

Пост президента США посвящен его предстоящему визиту в Индию. «С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии!» — прокомментировал Трамп ролик.

В 2017 году Трамп выложил запись с «избиением» CNN на своей странице в Twitter. На видео действие происходит возле боксерского ринга. В конце 28-секундного ролика в правом нижнем углу появляется надпись FNN, Fraud News Network («мошенническая новостная сеть»).

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Источник: Лента.Ру

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