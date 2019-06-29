Трамп готов обсудить с Си Цзиньпином ограничения в отношении Huawei

Американские ограничения в отношении компании Huawei намерен обсудить президент США Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Информацию об этом распространила The Wall Street Journal в субботу, 29 июня.

«Мы будем обсуждать Huawei, но (также) и торговую сделку. Мы много что обсуждаем», — сообщил Трамп журналистам на саммите G20.

По мнению американского лидера, отношения США и Китая очень хорошие.

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

19 мая контакты с Huawei приостановила Google. Из-за этого китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Источник: Газета Известия