Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии

17 сентября 2019     7
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии

Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Его спросили, может ли силовое вмешательство США, подразумевающее гибель людей, стать пропорциональным ответом на инцидент с Saudi Aramco. Трамп ответил утвердительно, отметив, что необходимо как следует разобраться в случившемся.

Материалы по теме

13:57 — 16 сентября

Тем не менее, президент заявил, что согласен с госсекретарем Майком Помпео, ранее обвинившем Иран в этом нападении. При этом он уточнил, что в ближайшее время Вашингтон «точно узнает», кто стоит за атакой.

Ранее американский лидер заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту со стороны Соединенных Штатов.

Утром 14 сентября произошел пожар на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. 16 сентября американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии

Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом он заявил …


В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача
В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента. Об этом 16 сентября сообщили в следственном …


«Я бы хотел разобраться»: суд арестовал на месяц бывшего игрока КХЛ Игоря Мусатова
«Я бы хотел разобраться»: суд арестовал на месяц бывшего игрока КХЛ Игоря Мусатова

Кузьминский районный суд Москвы арестовал до 15 октября бывшего хоккеиста, серебряного призёра молодёжного чемпионата мира 2007 года Игоря Мусатова. Спортсмен …


Трамп открестился от обещания защищать Саудовскую Аравию
Трамп открестился от обещания защищать Саудовскую Аравию

Дональд Трамп заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту со стороны Соединенных Штатов. Свою позицию президент США озвучил перед журналистами …


В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу

В Праге неизвестный приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу. Таким образом мужчина выразил несогласие с решением муниципалитета …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты