Трамп допустил заключение торгового соглашения с Японией на ГА ООН

25 августа 2019     10
Трамп допустил заключение торгового соглашения с Японией на ГА ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Япония достигли принципиального согласия по торговому соглашению. Он также допустил, что документ может быть подписан на Генассамблее ООН в сентябре, передает ТАСС в воскресенье, 25 августа.

Токио планирует также закупить кукурузу из США на сотни миллионов долларов, добавил Трамп.

Представитель Соединенных Штатов на переговорах Роберт Лайтхайзер объяснил, что соглашение будет касаться сельского хозяйства, отраслевых пошлин и цифровой торговли. По его мнению, это хорошая новость для американских фермеров.

Ранее в воскресенье Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Он отметил свое недовольство ракетными испытаниями КНДР, но подчеркнул, что никаких соглашений они не нарушают.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7. Москва была исключена из G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, РФ) в 2014 году после присоединения Крыма.

Источник: Газета Известия

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