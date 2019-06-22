Трамп захотел остаться президентом навечно

22 июня 2019     13
Трамп захотел остаться президентом навечно

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, согласно которому он останется во главе государства навечно. Американский лидер разместил клип на своей странице в Twitter.

На видеозаписи изображена обложка журнала The Time, на которой сообщается о победе Трампа на очередных президентских выборах в 2024 году, 2056, 2120 и так далее. Завершается клип надписью «Trump 4eva» (Трамп навечно).

Ранее глава США официально объявил о решении баллотироваться на второй срок и дал старт своей кампании к выборам 2020 года. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября следующего года.

Источник: Лента.Ру

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