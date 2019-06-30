Трамп захотел поздороваться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что 30 июня ему удастся поздороваться северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Я еду в демилитаризованную зону и, насколько я понимаю, они хотят встретиться, а я бы хотел поздороваться», — цитирует его «РИА Новости».

Помимо этого Трамп отметил, что встреча будет очень короткой.

Ранее сообщалось, что Трамп посетит демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР. По словам американского президента, в его планы не входит общение с Ким Чен Ыном.

Последний раз северокорейский и американский лидеры проводили встречу в Ханое 27 февраля. Они обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, но переговоры закончились совершенно безрезультатно.

23 июня стало известно, что Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа. По мнению северокорейского лидера, оно имеет отличное содержание, и он намерен всерьез его рассмотреть. До этого 11 июня о письме от своего коллеги из КНДР сообщил Трамп.

Источник: Газета Известия