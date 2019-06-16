Трамп захотел сменить мэра Лондона

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости сменить мэра Лондона. Об этом он написал в своем Twitter.

Комментируя сообщение о двух зарезанных и одном застреленном за сутки в британской столице, Трамп отметил, что пост градоначальника как можно быстрее должен достаться другому человеку. По его словам, нынешний мэр Садик Хан является «катастрофой, и дальше будет еще хуже».

3 июня Трамп завяил, что мэр Лондона — «откровенный неудачник», не справляющийся со своей работой. За день до этого Хан раскритиковал Трампа, указав на сходство его риторики для сплочения сторонников с «фашистами XX века». «Трамп является одним из наиболее вопиющих примеров растущей глобальной угрозы», — заявил он.

Вражда между Трампом и Ханом началась в 2016 году. Тогда, еще будучи кандидатом в президенты, призывавший запретить мусульманам посещать Соединенные Штаты Трамп заявил, что готов сделать исключение для нового мэра Лондона, британца пакистанского происхождения Садика Хана. Хан, ставший первым мусульманином на посту мэра Лондона, заявил, что в случае победы Трампа на выборах не сможет посещать эту страну по религиозным убеждениям.

Источник: Лента.Ру