Президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана против американцев. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
Источник: Лента.Ру
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана против американцев. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
Источник: Лента.Ру
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Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы. По его …
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Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана против американцев. Соответствующее сообщение он …
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