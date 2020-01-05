Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана против американцев. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter -аккаунте.

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы. По его …



«Перспективы у процесса туманные»: кому выгодно затягивание импичмента Трампа В США обе палаты конгресса уже провели первые в 2020 году заседания, однако в сенате до сих пор нет дела …



Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта Президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана против американцев. Соответствующее сообщение он …



Главы дипломатии Евросоюза и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом события на Ближнем Востоке. Как говорится …

