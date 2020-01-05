Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

5 января 2020     15
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы. По его словам, 52 цели соответствуют количеству американских заложников, захваченными Ираном в 1979-1981 годах при дипломатическом кризисе во время исламской революции.

Он уточнил, что это будут цели «высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры», которые «подвергнутся быстрому и сильному удару». «Пусть это послужит предупреждением, — написал Трамп в Twitter. — США более не хочет каких-либо угроз».

4 ноября 1979 примерно 400 человек, называвших себя членами Организации мусульманских студентов — последователей курса имама Рухоллы Хомейни, напали на посольство США в Тегеране. Дипмиссия была захвачена в течение двух часов.

В плен было захвачено около 90 человек, включая технический персонал посольства. Выпустив женщин, чернокожих и неамериканцев, террористы оставили в заложниках 52 дипломата из США. Они были освобождены только через 444 дня в 1981 году.

Захватчики требовали от США выдать изгнанного шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, которому Вашингтон предоставил убежище. Он находился на лечении в Нью-Йоркской больнице. Повстанцев поддерживало возглавляемое аятоллой Хомейни правительство.

29 декабря в регионе последовала эскалация напряжения после авиаудара США по объектам движения «Хезболла» в иракском городе Эль-Каим. 31 декабря члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, атаковали посольство США в Багдаде. 2 января при налете ВВС Соединенных Штатов был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны. Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал, что ликвидация Сулеймани чревата тяжелыми последствиями для региональной стабильности. В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани террористом номер один в мире. По его словам, он «планировал неминуемые нападения» на американцев.

Источник: Газета Известия

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