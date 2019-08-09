Трамп заявил о неготовности к торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжают переговоры с Китаем, но не готовы заключать торговую сделку прямо сейчас. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает Reuters.

Ранее в этот день стало известно, что Народный банк Китая понизил курс юаня до нового минимума за 11 лет — на 97 базисных пунктов, до 7,0136 юаня за доллар. Понижение курса юаня к американской валюте длится уже седьмой рабочий день подряд. 5 августа после введения Вашингтоном очередных пошлин на китайские товары регулятор опустил курс нацвалюты к доллару до минимума с декабря 2018 года — 7 юаней за $1.

В ответ президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в «манипулировании валютой», а американский минфин причислил Китай к списку стран, манипулирующих валютным курсом.

2 августа Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары, пока между США и КНР не будет заключена торговая сделка. Пекин, в свою очередь, пригрозил Соединенным Штатам ответными мерами в случае враждебных действий.

Торговая война между Китаем и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон в вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за якобы неполного выполнения китайскими властями определенных договоренностей. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

Источник: Газета Известия