Трамп заявил о планах «поладить» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует поладить с Москвой, поскольку это было бы «разумно», пишет «РИА Новости».

«Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — сказал хозяин Белого дома на пресс-конференции в среду, 2 октября.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп». Американский лидер добавил, что это может подтвердить президент РФ Владимир Путин.

Ранее в этот же день сообщалось, что Москва и Вашингтон подготовят визит в РФ нового советника Трампа Роберта О’Брайена. Дата его визита в российскую столицу не уточняется.

Источник: Газета Известия