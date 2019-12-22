Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

22 декабря 2019     12
Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

Вашингтона и Пекин достигли прорыва в торговых переговорах. Об этом в субботу, 21 декабря заявил президент США Дональд Трамп, выступая во Флориде.

По его словам, первая часть сделки между странами будет заключена «очень скоро». «Мы предприняли самые жесткие меры против Китая и как результат достигли прорыва по торговому соглашению», — цитирует Трампа ТАСС.

Американский президент добавил, что «Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов». Ранее Трамп сообщил, что в пятницу обсудил торговую сделку по телефону со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

Президент США также заявил о прогрессе в обсуждении Гонконга, отметив, что в беседе также обсуждалась Северная Корея. 13 декабря президент США Дональд Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. Позже стороны вводили новые пошлины.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Назван способ избавиться от жира на животе
Назван способ избавиться от жира на животе

Избавиться от жира на животе поможет правильно подобранная диета. Об этом сообщает Focus со ссылкой на американского эндокринолога Элизабет Лоуден. …


Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем
Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

Вашингтона и Пекин достигли прорыва в торговых переговорах. Об этом в субботу, 21 декабря заявил президент США Дональд Трамп, выступая …


В США самолёт упал в озеро
В США самолёт упал в озеро

01:58 В американском штате Массачусетс легкомоторный самолёт Piper PA-28 упал в озеро. Легкомоторный самолёт Piper PA-28 у © Wikimedia Commons …


Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области. Об этом сообщается на сайте Следственного …


Валуев оценил возможное завершение карьеры Лебедевым
Валуев оценил возможное завершение карьеры Лебедевым

Бывший боксер, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление Дениса Лебедева о возможном завершении карьеры. В частности, он рассказал, что комментировал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты