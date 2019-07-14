Трамп использовал Иран для мести Обаме

14 июля 2019     15
Трамп использовал Иран для мести Обаме

Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок передал в Лондон информацию, что президент США Дональд Трамп совершил выход из ядерной сделки с Ираном назло прежнему американскому главе государства Бараку Обаме. Об этом сообщает Daily Mail.

В опубликованных в прессе дипломатических телеграммах говорится, что Трамп решил выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по «личным и идеологическим причинам», среди которых выделяется подписание его именно Обамой. Дэррок в мае 2018 года также назвал это действие «актом дипломатического вандализма».

В статье описываются попытки бывшего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона убедить американскую администрацию не выходить из соглашения. Несмотря на позицию по этому вопросу государственного секретаря Майка Помпео, Трамп остался непреклонен относительно «катастрофической худшей сделки в истории» и хотел заключить более жесткое соглашение.

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