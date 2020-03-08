Трамп и Болсонару выразили поддержку Гуайдо в «восстановлении демократии»

Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару подтвердили свою поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо в «восстановлении демократии и конституционного порядка». Об этом в субботу, 7 марта, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп и президент Болсонару подтвердили свою поддержку демократии в регионе, в частности временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо (Россия не признает Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы. — Ред.) и демократически избранной Национальной ассамблее в их работе по восстановлению конституционного порядка», — приводит ТАСС сообщение Белого дома.

О встрече двух президентов, которая состоялась 7 марта, пресс-служба Белого дома сообщала накануне, 6 марта. Отмечалось, что стороны должны обсудить возможность восстановления демократии в Венесуэле и установления мира на Ближнем Востоке.

22 февраля самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо написал на своей официальной странице в Twitter, что намерен привлечь Россию и Китай к «восстановлению демократии» в стране. Кроме этого, Гуайдо сделал заявление о том, что рассчитывает на поддержку российской нефтяной компании «Роснефть» в помощи по освобождению Боливарианской Республики от действующего правительства.

Венесуэла на протяжении нескольких лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. В январе 2019 года на фоне продолжительных протестных акций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция.

Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Источник: Газета Известия