Трамп и Джонсон провели телефонные переговоры

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщило Reuters.

Лидеры двух стран обсудили напряженную ситуацию в Иране и значимые положения торговых отношений, а также договорились о встрече на саммите G7.

В ходе беседы Трамп назвал Джонсона своим другом, отмечает «Газета.ру».

23 июля прошло голосование, по результатам которого Борис Джонсон стал лидером правящей Консервативной партии и, автоматически, премьер-министром Великобритании. После оглашения результатов Джонсон пообещал «придать энергии» Британии и завершить выход королевства из состава Евросоюза к 31 октября.

Джонсон ранее возглавлял британский МИД, однако ему пришлось покинуть его из-за разногласий по Brexit с Терезой Мэй, которая на тот момент занимала пост премьера. Джонсон уже заявил, что настроен решительно и согласен на «жесткий» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.

Источник: Газета Известия