Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне, которая разделяет КНДР и Южную Корею, и пожали друг другу руки, сообщает BBC.

После приветствия Трамп перешел демаркационную линию и вступил на территорию Северной Кореи. Он стал первым действующим американским президентом, который посетил КНДР. Ким Чен Ын сказал, что рад снова видеть Трампа, и никогда не ожидал, что их встреча состоится в этом месте.

Затем лидеры двух стран прошли на территорию Южной Кореи. Ын назвал посещение американским президентом территории КНДР мужественным и решительным поступком. Трамп поблагодарил его и сказал, что их связывает «великая дружба». Лидеры двух стран еще раз пожали друг другу руки и поговорили.

Источник: Лента.Ру