Трамп назвал Луну частью Марса

8 июня 2019     9
Трамп назвал Луну частью Марса

Американский президент Дональд Трамп считает, что Луна — это часть Марса. Об этом он написал в своем Twitter в пятницу, 7 февраля.

В своем сообщении глава государства выразил критическое отношение к деятельности NASA, заявив, что, учитывая размер денежных средств, которые США расходуют на космическую программу, ведомство вообще «не должно говорить о полете на Луну». Американцы сделали это 50 лет назад, подчеркнул Трамп.

«Им (NASA — Ред.) нужно сфокусироваться на более крупных вещах, например, на Марсе (частью которого Луна является)», — написал глава Белого дома.

Твит Трампа вызвал шок у многих любителе космоса, пишет британская газета The Guardian, потому что научное сообщество традиционно Луну с Марсом никак не связывает. Согласно основной теории, естественный спутник сформировался из обломков Земли, после того, как она столкнулась с крупным космическим объектом.

NASA пока никак не прокомментировало ситуацию.

«Некоторые дети считают, что Луна сделана из сыра», — резюмировала The Guardian.

14 мая Трамп пообещал, что NASA будет выделено дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса.

Источник: Газета Известия

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