Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной пишет The Sun.

В преддверии визита в Великобританию 3-5 июня Трамп рассказал британским журналистам об ожиданиях от приема.

При этом на вопрос о том, как он относится к звучавшей ранее в его адрес критике со стороны американки Меган Маркл, в 2018 году вышедшей замуж за британского принца Гарри, Трамп отметил, что не знал о ее жестких высказываниях.

«Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной», — сказал Трамп,

При этом он выразил надежду, что Маркл справляется со своей новой ролью и пожелал ей успехов.

В 2016 году Маркл заявила, что эмигрирует в Канаду, если Трамп выиграет президентские выборы.

26 мая стало известно, что прием в честь визита Трампа в Великобританию пройдет без участия супруги принца Гарри.

Источник: Газета Известия