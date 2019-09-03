Трамп назвал мэра Лондона некомпетентным

Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана некомпетентным. Так американский лидер ответил в Twitter на высказывание Хана по поводу отмены его визита в Польшу. По словам лондонского мэра, Трамп не приехал в Варшаву, потому что «боролся с ураганом «Дориан» на поле для гольфа».

«Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан озабочен тем, что я вчера быстро сыграл партию в гольф. Многие политики упражняются в этом часами и отсутствуют неделями. Я же прошелся по одному из моих полей (очень недорого). Президент Барак Обама полетел бы играть в гольф на Гавайи», — написал Трамп в блоге во вторник, 3 сентября.

Трамп посоветовал Хану уделить внимание борьбе с преступностью, которая в Лондоне «полностью вышла из-под контроля», так что «люди боятся ходить по улицам».

«Он ужасный, которому не следует вмешиваться в наши дела», — заключил Трамп.

2 сентября сообщалось, что Трамп после отмены поездки в Польшу отправился в гольф-клуб.

Об отмене визита американского лидера в Варшаву, где он должен был принять участие в мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны, стало известно 30 августа. Причиной такого решения стало приближение к США урагана «Дориан».

Источник: Газета Известия