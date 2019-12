Трамп назвал опросы Fox News про импичмент неточными

Президент США Дональд Трамп считает неточными опубликованные в воскресенье результаты опросов телеканала Fox News о поддержке 50% американцев его импичмента.

По данным канала, число сторонников отстранения президента от должности увеличилось на 1% с октября. Еще 4% выступают за привлечение Трампа к ответственности, но против его смещения с поста президента, против импичмента выступает только 41% опрошенных.

«Опросы Fox News всегда неточные, сильно перекошены в сторону демократов. Так смешно — в 2016 году случилось то же самое. Они все ошиблись!» — написал препзидент в своем Twitter.

The @foxnewPolls, always inaccurate, are heavily weighted toward Dems. So ridiculous – same thing happened in 2016. They got it all wrong. Get a new pollster!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 декабря 2019 г.