Трамп назвал процедуру импичмента адом

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «адом» процедуру импичмента, через которую его заставили пройти демократы.

«Мы прошли через ад несправедливо, мы не сделали ничего плохого», — приводит его слова CBS News 6 февраля.

По словам Трампа, охота на ведьм в его отношении началась еще с тех пор, как он объявил о своей кандидатуре на должность президента Штатов.

«Это было зло, это была коррупция. (…) И это никогда не должно повториться с другим президентом», — подытожил он.

5 февраля сенат оправдал Трампа по делу об импичменте по двум статьям обвинения на процессе. За обвинение по первой статье в злоупотреблении властью проголосовали 48 человек из Демократической партии США, а также республиканец Митт Ромни. Для доказательства вины президента необходимо было набрать не менее 67 голосов сенаторов из 100.

Процесс сбора доказательств для объявления импичмента Трампу демократы в США начали осенью 2019 года. Они обвиняли республиканца в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократов Джо Байдена.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

Источник: Газета Известия