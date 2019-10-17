Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером»

Президент США Дональд Трамп назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером». Его слова приводит РИА Новости.

Трамп поблагодарил Эрдогана за приостановление военной операции в Сирии. Лидер Соединенных Штатов поздравил турецкого президента и назвал его своим другом, а также жестким и сильным человеком. «Мы ценим это и будем ценить в будущем», — добавил Трамп, комментируя решение Эрдогана.

Ранее вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции в Сирии на пять дней. В течение этого времени турецкие войска не будут наступать и позволят курдам отступить за границы нейтральной зоны.

Эрдоган объявил о начале операции Вооруженных сил Турции в Сирии 9 октября. Операция «Источник мира» направлена против Рабочей партии Курдистана (РПК) и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Источник: Лента.Ру