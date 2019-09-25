Трамп намекнул на скорый конец торговой войны с Китаем

США и Китай могут заключить новое соглашение и прекратить торговую войну раньше, чем принято считать. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

Это произошло спустя сутки после того, как глава Белого дома раскритиковал Китай в ходе своего выступления на Генассамблее ООН. Трамп призвал к радикальной реформе Всемирной торговой ассоциации, чтобы не позволить Китаю получать несправедливые выгоды.

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В свою очередь министр иностранных дел КНР Ван И заметил, что Пекин не намерен претендовать на статус мирового лидера и признает в конкуренте сильнейшую страну в обозримом будущем. Китайский чиновник подчеркнул, что его страна хотела бы только снятия «несправедливых ограничений» и продолжения развития.

В начале октября должны состояться очередные консультации по вопросу заключения торговой сделки двух крупнейших экономик планеты. Перед этим обе стороны пошли на серьезные уступки. Так, США отложили на две недели повышение пошлин, которое планировалось с 1 октября, и полностью освободили от них 437 категорий товаров. Пекин тоже отказался от пошлин на ряд товаров из США и пообещал начать закупки сельскохозяйственной продукции у конкурента. Отметим, что неисполнение последнего условия Трамп назвал причиной охлаждения отношений после саммита G20 в Японии.

Источник: Лента.Ру