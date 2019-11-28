Трамп неожиданно приехал в Афганистан

28 ноября 2019     13
Трамп неожиданно приехал в Афганистан

Президент США Дональд Трамп приехал в Афганистан с необъявленным визитом. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщает издание, американский лидер встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и заявил о возобновлении переговоров с талибами. По его словам, они хотят «заключить сделку».

«Талибан» (запрещена в России) образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

Источник: Лента.Ру

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