Трамп обвинил демократов в оговаривании кандидата Берни Сандерса

Президент США Дональд Трамп разместил в своем блоге информацию о том, что представители Демократической партии распускают противоречивые сведения о кандидате на пост главы государства Берни Сандерсе, который якобы имеет поддержку со стороны России. Об этом американский лидер написал в Twitter.

MSDNC (Comcast Slime), @CNN and others of the Fake Media, have now added Crazy Bernie to the list of Russian Sympathizers, along with @TulsiGabbard & Jill Stein (of the Green Party), both agents of Russia, they say. But now they report President Putin wants Bernie (or me) to win. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

«Американские телеканалы MSDNC и CNN, а также другие фейковые новости теперь добавили Берни Сандерса в список российских симпатий, наряду с [членом Палаты представителей от штата Гавайи, претендентом в кандидаты от демократов на выборах 2020 года] Тулси Габбард и [бывшим кандидатом в президенты от «зеленых»] Джилл Стайн, которые, по их мнению, являются российскими агентами. Теперь они сообщают, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы Берни (или я) выиграл», — сообщает Трамп в опубликованных ответах на своей странице.

Ранее президент США заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

21 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

Накануне газета The New York Times сообщила, что 13 февраля состоялся закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США, на котором обсуждались якобы новые попытки вмешательства России в президентские выборы США. Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

Источник: Газета Известия