Трамп обвинил демократов в оговаривании кандидата Берни Сандерса

Президент США Дональд Трамп разместил в своем блоге информацию о том, что представители Демократической партии распускают противоречивые сведения о кандидате на пост главы государства Берни Сандерсе, который якобы имеет поддержку со стороны России. Об этом американский лидер написал в Twitter.

MSDNC (Comcast Slime), @CNN and others of the Fake Media, have now added Crazy Bernie to the list of Russian Sympathizers, along with @TulsiGabbard & Jill Stein (of the Green Party), both agents of Russia, they say. But now they report President Putin wants Bernie (or me) to win.

